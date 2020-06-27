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Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные штаба по наблюдению за голосованием.В источнике
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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%

Национальная служба новостей03:50

Общая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 70%

Народные новости03:05

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции превысила 70%

ТАСС03:10

Явка на электронное голосование по Конституции превысила 70%

Коммерсантъ03:13

Роспотребнадзор: замечаний по работе участков нет

Москва 2405:16

Явка при онлайн-голосовании по изменениям в Конституцию превысила 70% за 48 часов

Известия04:05

Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 70%

РИА Новости02:54
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С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова, рассказала о том, что с 1 июля процесс индексирования пенсий вновь будут производить в отношении выплат опекунам и попечителям.
Live2404:29
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости17:56
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