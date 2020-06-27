Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные штаба по наблюдению за голосованием.