Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

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