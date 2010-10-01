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RT на русскомRT на русскомОбщая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

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Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
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Явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла 45,7%

Парламентская газета06:22

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

RT на русском05:13
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