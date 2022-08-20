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Общая задолженность россиян по кредитным картам впервые превысила 1,5 триллиона рублей

Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости
Одновременно количество активных карт на руках россиян выросло на 2,2% - до 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.
РИА Новости
В результате, объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% - до 115,7 миллиарда рублей.
РИА Новости
Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку.
ПРАЙМ

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Задолженность россиян по кредитным картам впервые в истории превысила 1,5 трлн рублей
News.ru00:36
Общая задолженность россиян по кредитным картам впервые превысила 1,5 триллиона рублей
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