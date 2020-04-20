Больше ста известных общественных деятелей, ученых, правозащитников и политиков потребовали от Следственного комитета возбудить дело из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной. Ей в свою очередь необходимо предоставить госзащиту, считают они.

с чего всё началось

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 533

Политика Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц Россия исключила двух украинских бизнесменов из перечня физиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. 7

Футбол Роналдо высказался о сравнениях с Роналду Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Здоровье В Хабаровском крае рассказали о пациентах с коронавирусом Лабораторные исследования за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию у 38 жителей Хабаровского края, у более 80% из них COVID-19 протекал бессимптомно, сообщает минздрав региона в воскресенье. 12

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 21

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 2,2K

Экономика Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%. 1

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 10

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 3,4K

Наука Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса. 4

Авто Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки. 19

Биатлон СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.

Финансы «Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 6

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 838

Энергетика Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи. 9

Общество Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Энергетика Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища. 3

Общество COVID отложенной Победы В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.