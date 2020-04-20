Общество
РБКОбщественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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с чего всё началось
Более ста правозащитников и политиков потребовали после угроз Кадырова предоставить госзащиту спецкору «Новой газеты» Елене Милашиной
Больше ста известных общественных деятелей, ученых, правозащитников и политиков потребовали от Следственного комитета возбудить дело из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной. Ей в свою очередь необходимо предоставить госзащиту, считают они.Новая газета12:38
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Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Политика
Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц
Россия исключила двух украинских бизнесменов из перечня физиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 18:41
Футбол
Роналдо высказался о сравнениях с Роналду
Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Газета.Ru 17:58
Происшествия
Обыски проходят после инцидента у приемной «Единой России» в Удмуртии
Судя по изложенным в постановлении обстоятельствам, речь идет об инциденте, произошедшем 18 апреля у дверей общественной приемной партии «Единая Россия».
Udm-Info 14:00
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Здоровье
В Хабаровском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
Лабораторные исследования за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию у 38 жителей Хабаровского края, у более 80% из них COVID-19 протекал бессимптомно, сообщает минздрав региона в воскресенье.
РИА Новости вчера в 06:21
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru 08:25
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия 15:28
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Энергетика
Двойной удар по экономике Сахалина: обвал цен на нефть и новый коронавирус. Перенос крупных проектов и влияние на развитие Южных Курил (Hokkaido Shimbun, Япония) (Hokkaido Shimbun)
Экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть и распространением нового коронавируса, резко затормозил развитие Сахалинской области.
ИноСМИ 05:30
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Наука
Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa 13:05
Авто
Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети
Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки.
SpeedMe 18 апреля в 05:07
Политика
Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР
Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:11
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон
СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.
ProstoProSport 08:09
Финансы
«Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург
Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.
Интерфакс 19:44
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:53
Политика
Мишустин поручил оперативно ввести новые меры поддержки экономики
Совещание проходит в режиме видеоконференции.
REGNUM 06:16
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Общество
COVID отложенной Победы
В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.
Сахалин.Инфо 18:51
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
РИА Новости 06:59
Хоккей
Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»
Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sports.ru вчера в 23:47