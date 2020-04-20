Больше ста известных общественных деятелей, ученых, правозащитников и политиков потребовали от Следственного комитета возбудить дело из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной. Ей в свою очередь необходимо предоставить госзащиту, считают они.

с чего всё началось

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.

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