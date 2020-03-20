Коронавирус

REGNUMREGNUMОбщественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Свои идеи они изложили в открытом письме, адресованном президенту РФ и правительству России, с просьбой принять экстренные меры.
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