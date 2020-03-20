Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Свои идеи они изложили в открытом письме, адресованном президенту РФ и правительству России, с просьбой принять экстренные меры.

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Волейбол Волейболист казанского «Зенита» заразился коронавирусом Ранее директор "Зенита" Олег Брызгалов сообщил РИА Новости, что игрока госпитализировали с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу Казани после возвращения из Франции.