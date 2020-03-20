Коронавирус
REGNUMОбщественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Свои идеи они изложили в открытом письме, адресованном президенту РФ и правительству России, с просьбой принять экстренные меры.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Общество
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Экономика
Россиянам, заразившимся коронавирусом, могут реструктурировать кредиты
Предпринимателям снизят процентные ставки Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты россиян, которые заразились коронавирусом.
Общество
Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов, сообщило посольство России в Подгорице.
Политика
СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским
По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
Политика
National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»
Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
Политика
Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом
В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили
Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
Общество
Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Здоровье
Татарстан опередил Италию по числу аппаратов ИВЛ на душу населения для борьбы с коронавирусом
Татарстан в 3 раза опередил Италию по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на душу населения, которые в некоторых случаях требуются пациентам с коронавирусной инфекцией.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Энергетика
Мировые цены на нефть начали расти после недавнего обвала
Мировые цены на нефть потянулись вверх после недавнего обрушения до уровня начала 2000-х годов.
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Общество
В России еще четыре человека излечились от коронавируса
По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек.
Экономика
ЦБ выступил против выплат населению из-за коронавируса
Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» заразился коронавирусом
Ранее директор "Зенита" Олег Брызгалов сообщил РИА Новости, что игрока госпитализировали с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу Казани после возвращения из Франции.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18
Накануне сообщалось, что диагноз подтверждён у 17 жителей Московской области.