Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса. Соответствующая петиция опубликована на сайте chаnge.org.

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Игры Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.

Экономика МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.

Авто Презентован сильно изменившийся паркетник Kia Sorento Представители концерна Kia официально презентовали паркетника Sorento будущего модельного года, который будет доступен для приобретения на большинстве авторынках мира.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Наука Швейцарские ученые: «Вакцина от коронавируса появится через два года» (SwissInfo, Швейцария) (SwissInfo) Институт биомедицинских исследований (Istituto di Ricerca in Biomedicina) из швейцарского кантона Тичино давно уже является международно признанной инстанцией и источником проверенной информации из сферы расшифровки тайн, на основе которых работают механизмы иммунной защиты человека.

Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.

Политика Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес.

Музыка Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Технологии Рейтинг Twitch: правила и рекомендации для выхода в топ-каналы Для получения статуса партнера важно следовать конкретным правилам и рекомендациям канала, получить определенные достижения, а именно: обеспечить стабильный график трансляций (не реже трех раз в неделю); поступательно и постоянно увеличивать количество зрителей и подписчиков; выкладывать материалы, которые соответствуют всем требованиям веб-сайта.