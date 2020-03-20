Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОбщественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса. Соответствующая петиция опубликована на сайте chаnge.org.
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