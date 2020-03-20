Здоровье

Православие и МирПравославие и МирОбщественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России. Открытое письмо к президенту Владимиру Путину и правительству РФ опубликовано на платформе Change.org.
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Общественники предложили правительству детальный план борьбы с COVID-19

Znak.com03:15

Группа медиков и общественных деятелей призывает власти принять меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России

Эхо Москвы03:16

Журналисты, политики и врачи призвали власти принять экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Новая газета03:29

Доступные тесты и поддержка людей: медработники потребовали от российских властей ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Snob.ru03:15

Медики, ученые и журналисты потребовали от властей России срочных мер по борьбе с коронавирусом

7х703:22

Общественные деятели подписали петицию по принятию экстренных мер против коронавируса

Афиша Daily03:38

Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Православие и Мир03:41
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Экономика

Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Российская газета вчера в 06:06
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Предприятия Дерипаски построят инфекционные блоки в городах присутствия

Компания Олега Дерипаски Базовый элемент приступила к созданию инфекционных блоков в городах присутствия.
Znak.com 03:26
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
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Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 19:10
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Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
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Футбол

«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса

Президент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.
Soccer.ru вчера в 10:51
Энергетика

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
РБК 18 марта в 14:19
Политика

На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия.
РИА Новости вчера в 18:31
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
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Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
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Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Интерфакс 03:22
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
REGNUM 03:35
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Общество

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Здоровье

Европейский вирусолог прогнозирует продолжительность пандемии

В настоящее время в городе, ставшим эпицентром эпидемии в КНР, новых случаев инфицирования не зафиксировано, пишет "Интерфакс".
ГЛАС.RU 03:46
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 20 марта повысился на 0.82%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 20 марта повысился на 0.82% (+0.0087) до $1.0751 с $1.0664 предыдущего закрытия.
АК&М 03:07
Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов

Российский рубль на открытии торгов Мосбиржи укрепился к доллару на 1,3 процента и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9 процента, достигая 83,87 рубля по данным на 10:00 мск.
Парламентская газета 03:25
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Шоу-бизнес

Муж Бородиной на карантине научил кота Шантика команде «голос»

Предприниматель выложил в сторис несколько роликов, на которых научил обоих команде «голос».
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Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com вчера в 12:49
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Общество

Газета «Ведомости» временно сменила название из-за коронавируса

Свежий номер газеты «Ведомости» 20 марта вышел с новым логотипом — «Вседомой».
Городовой 02:47
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Леонид Парфёнов
Журналист
советский и российский журналист, писатель, телеведущий, режиссёр и актёр, сценарист, общественный деятель. Автор телепроектов «Намедни» и «Российская империя».
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