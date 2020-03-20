Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России. Открытое письмо к президенту Владимиру Путину и правительству РФ опубликовано на платформе Change.org.

Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

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