Коронавирус
ТАССОбщественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме
Отмечается, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции, не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси.
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Ответственность за соблюдение мер, описанных в указе Мэра Москвы, лежит на магазинах и других торговых точках.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:36
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