Коронавирус

ТАССТАССОбщественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

Отмечается, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции, не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси.
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Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Ответственность за соблюдение мер, описанных в указе Мэра Москвы, лежит на магазинах и других торговых точках.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:36

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Общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

ТАСС11:11

Общественный транспорт в Москве не изменит режима работы

Вестник Кавказа12:43

Московский общественный транспорт будет работать в обычном режиме

Моя Москва.онлайн12:02

Мэрия Москвы рассказала о работе общественного транспорта

Известия11:52

В Москве не стали ограничивать работу общественного транспорта на время карантина

Говорит Москва11:24

Общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме

Газета.Ru11:20

Ограничения на работу общественного транспорта Москвы вводить не будут

Телеканал 360°12:46
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