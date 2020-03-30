Коронавирус

ТАССТАССОбщественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

Отмечается, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции, не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси.
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Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Ответственность за соблюдение мер, описанных в указе Мэра Москвы, лежит на магазинах и других торговых точках.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:36

Подробнее о событии

Общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

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Мэрия Москвы ответила на 29 главных вопросов о всеобщем режиме изоляции

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Общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме

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Московский общественный транспорт будет работать в обычном режиме

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В Москве не стали ограничивать работу общественного транспорта на время карантина

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Власти Москвы ответили на популярные вопросы москвичей о карантинных мерах

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В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
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Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
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Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

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В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции

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Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина

Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина.
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В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса

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