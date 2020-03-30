Ответственность за соблюдение мер, описанных в указе Мэра Москвы, лежит на магазинах и других торговых точках.

с чего всё началось

Отмечается, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции, не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси.

Общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

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