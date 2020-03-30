Коронавирус
ТАССОбщественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме
Отмечается, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции, не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси.
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Ответственность за соблюдение мер, описанных в указе Мэра Москвы, лежит на магазинах и других торговых точках.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:36
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Здоровье
В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных
В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.
Общество
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В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Шоу-бизнес
Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус
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Видео: профессиональные каскадёры показали бой из «Ведьмака»
Вашингтон, 30 марта 2020, 09:57 — REGNUM Команда каскадёров из США показала постановочный бой по мотивам франшизы «Ведьмак».
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
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Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
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Общество
С 1 апреля в России вырастут пенсии
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Здоровье
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Политика
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Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Футбол
Нойер просит у «Баварии» контракт до 2025 года
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото
Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото — чета вышла на прогулку по парку.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
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В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Культура
Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»
На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Общество
В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции
Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
Политика
Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина
Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина.
Общество
В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Здоровье
Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.