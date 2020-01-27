Политика

Вести.RuВести.RuОбстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Такие данные сообщил телеканал "ас-Сумария", ссылаясь на источники в органах безопасности.
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Lenta.ru19:53

В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

ТАСС19:03

СМИ сообщили о пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде

РБК19:17

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости18:46

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru18:10

По посольству США в Ираке ударили три ракеты

Коммерсантъ16:21

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

Газета.Ru20:52
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
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Эксперты: Китай занял второе место в мире по объему продаж оружия

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай занимает второе место после США по объему производства и экспорта вооружений.
Московский Комсомолец 18:36
Общество

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Российская газета 20:53
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В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Gazeta.SPb 24 января в 03:03
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
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Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Российская газета 20:34
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Фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате

Gazeta.SPb 14:04
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Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости 17:02
Политика

Оппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США

Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
ФАН 21:09
Армия и оружие

В ООН призвали Россию и США продлить СНВ-3

Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу заявила, что организация призывает США и Россию продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в нынешнем виде, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 19:50
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Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Политика

В двух итальянских областях в воскресенье пройдут выборы

В итальянских областях Эмилия- Романья и Калабрия в субботу объявлен традиционный «день тишины»: запрещено проведение политических митингов, акций и выступлений, а также распространение агитационных материалов.
Парламентская газета вчера в 09:37
Происшествия

На руднике под Оренбургом погибли двое детей

В Оренбургской области в карьере рудника погибли двое детей.
Газета.Ru 15:26
Политика

Песков объяснил, почему правительство Медведева подало в отставку

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства на фоне новых оценок и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
URA.Ru 06:47
Здоровье

Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед

Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
РИА Новости 19:24
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» за лучший альбом

РБК 21:07
Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК 24 января в 08:30
Происшествия

Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины

Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево.
РБК 19:56
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших бюджетных смартфонов

Специалисты Роскачества назвали лучшие модели бюджетных смартфонов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политическая Экспертиза 24 января в 07:20
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Портал Поиск 03:19
Кино

Песня из фильма про ежа Соника стала «вирусной»

После выхода первого трейлера фильма "Соник в кино" про персонажа серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, заглавная песня стала "вирусной".
РЕН ТВ вчера в 04:05
Здоровье

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
РБК 05:54
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

RT на русском 14:59
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Общество

Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала

Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Московский Комсомолец 05:39
Армия и оружие

Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай

Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
REGNUM 21:22
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:51
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
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