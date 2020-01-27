Политика
Вести.RuОбстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Такие данные сообщил телеканал "ас-Сумария", ссылаясь на источники в органах безопасности.
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Общество
Эксперты: Китай занял второе место в мире по объему продаж оружия
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай занимает второе место после США по объему производства и экспорта вооружений.
Общество
Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Общество
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву
В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Политика
Оппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
Армия и оружие
В ООН призвали Россию и США продлить СНВ-3
Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу заявила, что организация призывает США и Россию продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в нынешнем виде, передает РИА Новости.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Политика
В двух итальянских областях в воскресенье пройдут выборы
В итальянских областях Эмилия- Романья и Калабрия в субботу объявлен традиционный «день тишины»: запрещено проведение политических митингов, акций и выступлений, а также распространение агитационных материалов.
Происшествия
На руднике под Оренбургом погибли двое детей
В Оренбургской области в карьере рудника погибли двое детей.
Политика
Песков объяснил, почему правительство Медведева подало в отставку
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства на фоне новых оценок и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
Здоровье
Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед
Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
Происшествия
Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины
Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших бюджетных смартфонов
Специалисты Роскачества назвали лучшие модели бюджетных смартфонов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Кино
Песня из фильма про ежа Соника стала «вирусной»
После выхода первого трейлера фильма "Соник в кино" про персонажа серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, заглавная песня стала "вирусной".
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Армия и оружие
Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай
Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.