В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Такие данные сообщил телеканал "ас-Сумария", ссылаясь на источники в органах безопасности.

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

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