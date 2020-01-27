Армия и оружие
Вести.RuОбстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Такие данные сообщил телеканал "ас-Сумария", ссылаясь на источники в органах безопасности.
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Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Энергетика
СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году
«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Здоровье
В США зафиксировали пять случаев заболевания коронавирусом
«По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя», — говорится в сообщении центра.
Гаджеты
Компания Samsung запустит аналог AirDrop
Южнокорейская компания Samsung запустит продукт, аналогичный AirDrop.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Главный урок холокоста, о котором забыли политики
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф
"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
Финансы
Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае
Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
Происшествия
Двое детей погибли при обрушении породы под Оренбургом
Двое детей погибли в результате обрушения породы в Оренбургской области, сообщает в воскресенье, 26 января, РЕН ТВ.
Происшествия
Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее
Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Общество
Казань может войти в проект по обновлению автобусного парка
Проект включает в себя 100 крупных российских городов, в число которых входит и Казань.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Футбол
Гол Начо принес «Реалу» выездную победу над «Вальядолидом»
Мадридский «Реал» на выезде добыл минимальную победу над «Вальядолидом» (0:1). Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Вторичное жилье не выходит из спячки
Самый выраженный рост цен в январе аналитики ЦИАН отмечают в Нижнем Новгороде, где вторичное жилье за месяц подорожало на 1,9%, до 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 8,8%.
Наука
27 января в Кузбассе стартуют «Дни науки»
Дни науки продлятся с 27 января по 12 февраля.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Политика
Дональд Трамп показал логотип Космических сил США
Политика
Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде
В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.