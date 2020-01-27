Армия и оружие

Вести.RuВести.RuОбстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Такие данные сообщил телеканал "ас-Сумария", ссылаясь на источники в органах безопасности.
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США требуют от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты

Вести.Ruвчера в 23:38

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

РБКвчера в 22:46

В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

ТАССвчера в 19:03

Три ракеты ударили по посольству США в Ираке

Коммерсантъвчера в 19:27

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

Газета.Ruвчера в 20:52

На территории посольства США в Багдаде упали несколько ракет

РИА Новостивчера в 16:16

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Lenta.ruвчера в 19:53
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Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Энергетика

СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Ведомости 23 января в 17:11
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Здоровье

В США зафиксировали пять случаев заболевания коронавирусом

«По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя», — говорится в сообщении центра.
Парламентская газета 00:18
Гаджеты

Компания Samsung запустит аналог AirDrop

Южнокорейская компания Samsung запустит продукт, аналогичный AirDrop.
Актуальные Новости 25 января в 00:15
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Общество

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

РИА Новости 00:00
Хоккей

Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф

"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Новый Омск вчера в 12:52
Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости вчера в 16:36
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
РБК 00:19
Финансы

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
Коммерсантъ вчера в 06:00
Происшествия

Двое детей погибли при обрушении породы под Оренбургом

Двое детей погибли в результате обрушения породы в Оренбургской области, сообщает в воскресенье, 26 января, РЕН ТВ.
Известия вчера в 16:11
Происшествия

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Российская газета вчера в 23:09
Общество

Казань может войти в проект по обновлению автобусного парка

Проект включает в себя 100 крупных российских городов, в число которых входит и Казань.
Реальное время вчера в 23:12
Экономика

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru вчера в 11:13
Футбол

Гол Начо принес «Реалу» выездную победу над «Вальядолидом»

Мадридский «Реал» на выезде добыл минимальную победу над «Вальядолидом» (0:1). Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте.
LiveSport.ru вчера в 17:00
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Экономика

Вторичное жилье не выходит из спячки

Самый выраженный рост цен в январе аналитики ЦИАН отмечают в Нижнем Новгороде, где вторичное жилье за месяц подорожало на 1,9%, до 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 8,8%.
Коммерсантъ вчера в 02:07
Наука

27 января в Кузбассе стартуют «Дни науки»

Дни науки продлятся с 27 января по 12 февраля.
Московский комсомолец Кузбасс 24 января в 23:08
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Политика

Дональд Трамп показал логотип Космических сил США

Вечерняя Москва 24 января в 18:37
Политика

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 12:37
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