Ранее об обстреле американского посольства в Багдаде сообщил ряд СМИ. Как передавал Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате атаки пострадали как минимум три человека.

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

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