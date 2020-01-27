Армия и оружие
Газета.RuОбстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
Ранее об обстреле американского посольства в Багдаде сообщил ряд СМИ. Как передавал Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате атаки пострадали как минимум три человека.
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Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Экономика
«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть
За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Политика
Глава правительства Нидерландов извинился за страну из-за Холокоста
Как сообщает газета Dutch News, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, выступая на мероприятиях в рамках Дня памяти жертв Холокоста, попросил у еврейской общины прощения за действия властей страны во время Холокоста.
Авто
Кроссовер BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner
Среднеразмерный кроссовер немецкого концерна BMW модели X7 получил полностью кожаный салон от ателье Vilner.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Авто
Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах
Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
Футбол
Давай по новой: РПЛ придется повторно избрать президента
Еще в среду наше издание сообщило, что РФС и, в частности, его президент Александр Дюков недовольны тем, каким образом РПЛ провела досрочные выборы, и могут признать их нелегитимными.
Общество
Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов
Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов, - пишет Mash.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Политика
Поправки в Конституцию вносят в бюллетени
25 января один из Telegram-каналов сообщил об утечке информации с закрытого заседания в ЦИКе, на котором обсуждалось предстоящее голосование по поправкам к Конституции.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Популярная российская актриса, модель, певица и автор песен Екатерина Волкова в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ сообщила о своем страшном смертельном диагнозе и о том, как несколько лет назад стала носителем опасного вируса.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Гаджеты
Android такое и не снилось. Apple выпустит iOS 14 даже для iPhone 6s и iPhone SE
Источник говорит, что в случае iPhone новая версия операционной системы выйдет для тех же поколений устройств, что и iOS 13.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.