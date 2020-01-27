Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuОбстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Ранее об обстреле американского посольства в Багдаде сообщил ряд СМИ. Как передавал Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате атаки пострадали как минимум три человека.
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Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Газета.Ru03:08

В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

ТАССвчера в 19:03

Госдеп отреагировал на обстрел посольства США в Багдаде

РБКвчера в 22:46

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Lenta.ruвчера в 19:53

Три ракеты ударили по посольству США в Ираке

Коммерсантъвчера в 19:27

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новостивчера в 18:46

США требуют от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты

Вести.Ruвчера в 23:38
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Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru вчера в 10:42
Экономика

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
ТАСС вчера в 21:18
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 15:24
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело вчера в 08:51
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Политика

Глава правительства Нидерландов извинился за страну из-за Холокоста

Как сообщает газета Dutch News, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, выступая на мероприятиях в рамках Дня памяти жертв Холокоста, попросил у еврейской общины прощения за действия властей страны во время Холокоста.
Московский Комсомолец вчера в 17:43
Авто

Кроссовер BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner

Среднеразмерный кроссовер немецкого концерна BMW модели X7 получил полностью кожаный салон от ателье Vilner.
Актуальные Новости 25 января в 07:04
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Авто

Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах

Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
За рулем 03:15
Футбол

Давай по новой: РПЛ придется повторно избрать президента

Еще в среду наше издание сообщило, что РФС и, в частности, его президент Александр Дюков недовольны тем, каким образом РПЛ провела досрочные выборы, и могут признать их нелегитимными.
Известия вчера в 16:01
Общество

Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов

Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов, - пишет Mash.
Весьма 02:14
Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Российская газета вчера в 18:02
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Фигурное катание

В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Известия вчера в 20:55
Политика

Поправки в Конституцию вносят в бюллетени

25 января один из Telegram-каналов сообщил об утечке информации с закрытого заседания в ЦИКе, на котором обсуждалось предстоящее голосование по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Аргументы и Факты вчера в 20:06
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

Газета.Ru 03:16
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Политика

Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар

РИА Новости 01:22
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Популярная российская актриса, модель, певица и автор песен Екатерина Волкова в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ сообщила о своем страшном смертельном диагнозе и о том, как несколько лет назад стала носителем опасного вируса.
Ugpressa.ru вчера в 02:14
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
RT на русском вчера в 11:57
Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Общество

«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Газета.Ru вчера в 22:05
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Гаджеты

Android такое и не снилось. Apple выпустит iOS 14 даже для iPhone 6s и iPhone SE

Источник говорит, что в случае iPhone новая версия операционной системы выйдет для тех же поколений устройств, что и iOS 13.
iXBT.com 02:38
Экономика

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 18:01
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