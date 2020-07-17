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РБК
РБК

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, потребовав расплатиться с ними. В пресс-службе генподрядчика проекта, компании «Ренейссанс Констракшн» заявили, что бастующие требуют выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

У них на фабрике стачка. Строители Лахта Центра бастуют и хотят денег

Фонтанка.Ру05:20
Интерфакс

Работодатель сообщил о возвращении к работе части бастующих строителей «Лахта-центра»

Интерфакс09:23
Невские Новости

Недовольные зарплатой на стройке «Лахта-центра» мигранты бастуют уже второй раз

Невские Новости08:25
Мегаполис онлайн

Подрядчик «Лахта Центра» пркомментировал бунт рабочих на стройплощадке

Мегаполис онлайн08:58
РИА Новости

Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

РИА Новости04:29
78.ru

Строители «Лахта Центра» устроили массовую забастовку

78.ru04:28
Петербургский дневник

Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра»

Петербургский дневник03:35
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Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства

Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета07:05
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«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков

По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру09:18

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАНвчера в 14:59
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Армяне и азербайджанцы столкнулись акциями протеста в Лондоне

Сегодня, 17 июля, в центре Лондона произошло столкновение между армянами и азербайджанцами, когда в столичном районе Кенсингтон они проводили акции в связи с военной эскалацией на границе двух закавказских республик.
Евразия Daily08:58
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Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку

"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.
РИА Новости08:32
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В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.
RT на русском09:26
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В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», - сказано в сообщении.
Комсомольская правда09:03
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Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США

Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна03:03
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СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИвчера в 11:23
2,1K

Кадыров призвал всех чеченцев подписаться на Instagram ЧГТРК «Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый житель республики должен подписаться на страницы официального телеканала ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях для получения достоверной информации о решениях властей и жизни Чечни.
Obzor.ioвчера в 07:09
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