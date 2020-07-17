Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
Смотрите также
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Альтернативный крестный ход схимонаха Сергия собрал до 2 тысяч человек
Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, потребовав расплатиться с ними. В пресс-службе генподрядчика проекта, компании «Ренейссанс Констракшн» заявили, что бастующие требуют выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами.В источнике
Подробнее о событии