Общество
РИА НовостиРабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
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Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Российская газета 03:26
Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Не вижу фаворита в нашем противостоянии, потому что нас ждёт кубковая встреча.
ГЛАС.RU 10:37
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Армия и оружие
Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе
Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород 08:00
Происшествия
Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Общественное мнение 09:15
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Здоровье
Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Здоровье
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.
Известия 08:48
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Единоборства
UFC отказал российскому бойцу из-за нацистской татуировки
Российский боец смешанных единоборств Алексей Кисер рассказал, что был исключен из промоушена из-за неонацистской татуировки.
РЕН ТВ 10:02
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Происшествия
На Балткосе нашли тело утонувшего в воскресенье москвича
Установлена личность мужчины, тело которого нашли отдыхающие на Балтийской косе. Им оказался 35-летний москвич, утонувший в воскресенье.
Клопс 10:02
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК вчера в 00:00
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:51
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Экономика
Россия потеряла зарубежных инвесторов
Отмена негласных льгот для зарубежных инвесторов, "крымская весна" и уголовные преследования по экономическим делам отбили желание иностранцев сотрудничать с нашим государством.
Аргументы недели 10:57
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33