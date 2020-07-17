Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".

Происшествия В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии. 85

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 42

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 42

Здоровье Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 57

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 492

Шоу-бизнес Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. 5

Наука Определен ключевой фактор замедления старения Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови. 9

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 32

Происшествия На Балткосе нашли тело утонувшего в воскресенье москвича Установлена личность мужчины, тело которого нашли отдыхающие на Балтийской косе. Им оказался 35-летний москвич, утонувший в воскресенье.

Экономика Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления. 16

Политика В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.

Музыка Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.