Экономика
Lenta.ruОбвал цен на нефть обойдется России в триллионы рублей
Обвал цен на нефть обойдется бюджету России в 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, если цены на сырье сохранятся на уровне 35 долларов за баррель. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации в ходе обсуждения поправок в бюджет, пишет «Интерфакс».
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Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru вчера в 05:44
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Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Российский коллектив, который выступит от России на международном песенном конкурсе, представил композицию в эфире Первого канала.
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Шесть работников рудника «Купол» госпитализированы в Магадане с подозрением на коронавирус
Шесть работников компании "Кинросс", прибывших с рудника "Купол", госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы в Магадане.
Общество
В Горловке сообщили о трех раненых в результате ночного обстрела
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Общество
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Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Общество
В Подмосковье ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области вводят режим свободного посещения школ в регионе.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Экономика
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Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Происшествия
В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими
Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в селе в Назрановском районе и ранения двоих сотрудников полиции, сообщает региональное СУСК.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил всем критикам депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Общество
В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса
Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Общество
Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2020-2022 годы
Члены Совета Федерации одобрили закон об изменении параметров федерального бюджета страны на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.