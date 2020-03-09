Экономика
ТАССТорговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса во всем мире. Индекс Hang Seng упал на 1012 пунктов (3,87%) - до значения 25 134, свидетельствуют данные этой площадки.
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Экономика
Трамп назвал причину падения нефтяных котировок
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Энергетика
Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти
Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
Экономика
В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Общество
Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета
Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Гаджеты
Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм
Представлен новый внешний SSD-накопитель Buffalo SSD-PSMU3.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Футбол
Карпин остался недоволен игрой «Ростова», несмотря на победу над ЦСКА
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему недоволен игрой своих подопечных в матче 21 тура РПЛ против ЦСКА.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Биатлон
Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии
Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ".
Футбол
Дзюба сыграет за «Зенит» в матче против «Уфы»
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус
Власти Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали заражение новым типом коронавируса у гражданина России, сообщает Минздрав страны.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Гаджеты
Redmi Note 9 получит новый дизайн
Известно, что линейка будет расширена новой моделью — Redmi Note 9 Pro Max.