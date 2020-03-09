Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса во всем мире. Индекс Hang Seng упал на 1012 пунктов (3,87%) - до значения 25 134, свидетельствуют данные этой площадки.

Торговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок

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