Экономика
Эхо МосквыОбвал котировок наблюдается на основных фондовых биржах Азии
Торгов в Гонконге стартовали со снижение индекса Hang Seng почти на 4%. Ключевой в Японии индекс Nikkei снизился на 5,5%. Ранее рухнули цены на нефть.
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Экономика
Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала
Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Энергетика
Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен
Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России
В России зарегистрированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции
Как сообщает штаб операции, американские военные были убиты 8 марта в ходе выполнения миссии по уничтожению укрепленного центра террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в горном районе в центральной части страны.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Общество
Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Политика
Две ракеты упали в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
Во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани в центре Кабула упали две ракеты.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Общество
Иран освободил 70 тысяч заключённых из-за коронавируса
Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что в стране освободят 70 тысяч заключённых, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 в местах лишения свободы.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
России предсказали санкции и доллар по 85 рублей
Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Энергетика
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Энергетика
Париж призвал Эр-Рияд к координации цен на нефть
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Саудовскую Аравию к координации цен на нефть во избежание экономического спада в других государствах, сообщил телеканал CNBC.