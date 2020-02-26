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Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Хоккей ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Западную конференцию Московский клуб завершил регулярный сезон победителем Западной конференции. ЦСКА набрал 94 очка и обошел в турнирной таблице СКА (93 очка).

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Футбол Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.

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Экономика Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.

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Происшествия В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.

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