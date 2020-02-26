Финансы

Фонтанка.РуФонтанка.РуОбвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Обвалом на рынках завершается 27 февраля для российских инвесторов. На закрытии индекс РТС показал потерю 5,13%.
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Вечерний обзор рынка акций 27.02.2020. Рынок продолжает страдать от коронавируса

Глас Народа07:49

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

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Отечественный рынок вновь рискует провести день ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ01:41

Рынок выровнялся, несмотря на коронавирус

Expert.ruвчера в 13:53
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В еще не вышедший в прокат фильм «Мулан» внесена очередная правка. Напомним, ранее из него вырезали дракончика Мушу и сцены песен.
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим по итогам пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
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Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
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Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.
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Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

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У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ

Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
РИА Новости 13:23
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Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
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Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
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Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

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Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 10:48
Политика

Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта

Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию

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В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
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Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

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Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
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35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
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Хет-трик Костицына принес минскому «Динамо» победу над московским

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Армия и оружие

Главком ВМС Украины оценил военную мощь России в Крыму

Россия после присоединения Крыма за шесть лет перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил главнокомандующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на форме Age of Crimea 2020, передает УНН.
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Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

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В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Нефть опустилась ниже $55 за баррель

Марка начинала сессию на $55,61 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI снизились на 77 центов (1,50%), до $50,66 за баррель.
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