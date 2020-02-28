Экономика

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новостивчера в 11:46

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Московская биржа начала торги падением на 4%

РБК02:06

Рынок акций РФ упал в пятницу на сильнейших распродажах, индексы проседали на 5,4%

ПРАЙМ02:26

Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

Интерфакс02:28

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов обвалились на 3,8-4,7%

ТАСС02:38

Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русскомвчера в 15:39

Российские фондовые индексы и рубль снижаются вслед за мировыми рынками

Вести.Ruвчера в 03:58
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Газета.Ru 00:26
Происшествия

Летевший в Бангкок Boeing вернется в Москву из-за трещины в стекле

РБК 03:24
Общество

Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

РБК 03:05
Армия и оружие

Турция опубликовала видео ударов по Сирии

Официальное турецкое информагентство Anadolu заявило, что за 17 дней Турция уничтожила в провинции Идлиб около 130 единиц сирийской военной техники: 55 танков, 18 бронированных машин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета.
Взгляд.ру вчера в 22:26
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана

Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:10
Экономика

РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
РБК 00:00
Армия и оружие

Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34

Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
Взгляд.ру 01:11
Кино

Первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн» появился в Сети

Киностудия Universal Pictures выложила в интернет первый трейлер ремейка хорор-фильма «Кэндимэн».
Live24 02:55
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском вчера в 13:56
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Хоккей

ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента

ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
Чемпионат вчера в 14:14
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга

На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Российская газета 03:17
Культура

Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»

Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
ToDay News Ufa 00:15
Армия и оружие

Военный источник рассказал о 13 погибших в Идлибе турецких военных

«Тринадцать турецких военных погибли, ещё несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб», – цитирует источник радио Sputnik.
Московский Комсомолец Турция 25 февраля в 01:01
Происшествия

В Кузбассе число погибших в ДТП возросло до пяти

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир "Газели".
Российская газета 01:05
Происшествия

На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
Югополис вчера в 10:48
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 26 февраля в 15:18
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Политика

Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая после своего однодневного визита и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Газета.Ru 03:09
Музыка

Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro

Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
iXBT.com 02:27
Авто

Коронавирус автопрома: стало ясно, сколько на самом деле китайских компонентов в наших автомобилях

Провинция Хубэй, где в декабре прошлого года появился коронавирус Covid-19, является одним из центров китайского автопрома, но это лишь вершина айсберга.
НГС24 вчера в 20:00
Общество

ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" в овертайме проиграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 01:33
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Экономика

Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива

Известия вчера в 09:50
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 26 февраля в 08:56
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