Экономика
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новостивчера в 11:46
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Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
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Официальное турецкое информагентство Anadolu заявило, что за 17 дней Турция уничтожила в провинции Идлиб около 130 единиц сирийской военной техники: 55 танков, 18 бронированных машин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
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Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
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РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
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Первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн» появился в Сети
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IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
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Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
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ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента
ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
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Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга
На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
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Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»
Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
Армия и оружие
Военный источник рассказал о 13 погибших в Идлибе турецких военных
«Тринадцать турецких военных погибли, ещё несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб», – цитирует источник радио Sputnik.
Происшествия
В Кузбассе число погибших в ДТП возросло до пяти
В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир "Газели".
Происшествия
На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки
В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Политика
Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая после своего однодневного визита и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro
Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
Авто
Коронавирус автопрома: стало ясно, сколько на самом деле китайских компонентов в наших автомобилях
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ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день
Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля.
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Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" в овертайме проиграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Экономика
Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива
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