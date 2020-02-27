Экономика
Фонтанка.РуОбвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением
Поставщики ожидают резкого падения спроса на ресурсы, а производители потребительских товаров — задержек с отгрузкой. «Фонтанка» писала о масштабных распродажах на бирже на этой неделе и продолжающемся падении котировок почти всех российских компаний.
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Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи
Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Происшествия
Из-за взрыва на Замшиной в квартире выбило окна и двери
В время взрыва в квартире находился сам виновник взрыва и его отец - в этот момент пенсионер спал.
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
После завершения всех матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые прошли 27 февраля, определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.
Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Армия и оружие
Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе
В Минобороны России заявили, что турецкие военные наступали в боевых порядках террористических формирований.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Экономика
США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Политика
Всероссийское голосование по конституции пройдет 22 апреля
Стоит добавить, что российский лидер согласился с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Биатлон
Сотрудница IBU не была единственным информатором в деле Логинова
Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен не была единственным информатором в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.
Технологии
Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на «Авито»
Колонки "Капсула", оснащённые голосовым ассистентом "Маруся", уже появились в продаже — неофициально.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Гаджеты
Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте
Ожидается, что смартфон Galaxy A11 поступит на рынок в марте.
Спорт
Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти
Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Экономика
Вадим Ойкин о данных Росстата по саратовским зарплатам: «Будет выше 30 тысяч»
Средняя зарплата в Саратовской области в прошлом году составила 28 503 рубля (+7,3%). Это последнее, 14-е место в округе.
Футбол
Скоулз: Погба было бы трудно пройти в такой состав «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о хавбеке команды Бруну Фернандеше и сравнил его с Полем Погба.
Единоборства
Кадыров провел бой с Емельяненко
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил в своем Instagram, что анонсированный несколько недель назад его бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым состоялся.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Кино
Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop
Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
Армия и оружие
Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО
Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.