Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуОбвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Поставщики ожидают резкого падения спроса на ресурсы, а производители потребительских товаров — задержек с отгрузкой. «Фонтанка» писала о масштабных распродажах на бирже на этой неделе и продолжающемся падении котировок почти всех российских компаний.
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Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи

Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
РБК 02:39
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

Из-за взрыва на Замшиной в квартире выбило окна и двери

В время взрыва в квартире находился сам виновник взрыва и его отец - в этот момент пенсионер спал.
Neva.Today 03:46
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина

После завершения всех матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые прошли 27 февраля, определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.
ProstoProSport вчера в 14:13
Общество

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Российская газета 02:03
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru вчера в 12:22
Армия и оружие

Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе

В Минобороны России заявили, что турецкие военные наступали в боевых порядках террористических формирований.
REGNUM 04:22
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta вчера в 07:32
Экономика

США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Политика

Всероссийское голосование по конституции пройдет 22 апреля

Стоит добавить, что российский лидер согласился с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
iReactor 26 февраля в 10:27
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Биатлон

Сотрудница IBU не была единственным информатором в деле Логинова

Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен не была единственным информатором в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:40
Технологии

Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на «Авито»

Колонки "Капсула", оснащённые голосовым ассистентом "Маруся", уже появились в продаже — неофициально.
Вести.Ru 03:53
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Гаджеты

Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera 26 февраля в 15:24
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Гаджеты

Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте

Ожидается, что смартфон Galaxy A11 поступит на рынок в марте.
3DNews 03:28
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт вчера в 07:05
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
REGNUM 02:42
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Шоу-бизнес

Елена Борщева готовится к операции

StarHit.ru 00:00
Экономика

Вадим Ойкин о данных Росстата по саратовским зарплатам: «Будет выше 30 тысяч»

Средняя зарплата в Саратовской области в прошлом году составила 28 503 рубля (+7,3%). Это последнее, 14-е место в округе.
Взгляд-инфо 04:39
Футбол

Скоулз: Погба было бы трудно пройти в такой состав «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о хавбеке команды Бруну Фернандеше и сравнил его с Полем Погба.
Чемпионат 04:00
Единоборства

Кадыров провел бой с Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил в своем Instagram, что анонсированный несколько недель назад его бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым состоялся.
Московский Комсомолец 25 февраля в 05:44
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
Кино

Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop

Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
Live24 03:33
Армия и оружие

Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО

Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
РИА Новости 04:13
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