Обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России.

с чего всё началось

Поскольку все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), дальнейшее снижение грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ, сообщает РБК.

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