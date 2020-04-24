Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.

Общество Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев Как пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider, в ближайшее время еще 17 миллионов американцев начнут испытывать нехватку продовольствия. 3

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Экономика Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).