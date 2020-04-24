Экономика
РБКОбвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
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Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
RT на русском вчера в 19:30
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
В Москве на иммунитет к коронавирусу проверят врачей и медсестёр
По информации РБК, правительство Москвы закупило в Нидерландах 200 тысяч экспресс-тестов производителя Biozek Medical для выявления антител к коронавирусу.
Говорит Москва 03:20
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Футбол
«Бавария» не может договориться с Нойером по новому контракту
Голкипер Мануэль Нойер продолжает переговоры с руководством мюнхенской «Баварии» о пролонгации сотрудничества.
Евро-футбол.ру 02:22
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
Общество
В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом
В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 01:15
Экономика
Продажи имбиря в России выросли в три раза
Продажи имбиря в России в апреле оказались в три раза выше продаж в феврале 2020 года в денежном выражении.
RT на русском 01:21
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Общество
Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту
По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности.
ТАСС вчера в 20:30
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ 22 апреля в 11:20
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
На Ставрополье коронавирусом заразились 358 человек
Newstracker.ru 01:21
Общество
В Москве от коронавируса вылечился еще 181 пациент
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2448 человек, среди них 181 — за последние сутки.
Известия вчера в 04:10
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
Общество
В Крыму выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
В Крыму выявили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
Город24 03:40
Происшествия
Предъявлено обвинение экс-депутату Госдумы Волчеку
Следственный комитет РФ предъявил экс-депутату Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денису Волчеку обвинение.
Петербургский дневник вчера в 20:12
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола
Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом
Главврач столичной больницы №15 Валерий Вечорко записал видео из реанимации. Запись опубликовал оперштаб Москвы.
Коммерсантъ вчера в 12:43
Происшествия
Женщина с двухлетним ребенком погибли в результате поджога в Крыму
На пожаре в Раздольненском районе ночью погибли женщина и ее двухлетний ребенок, передает пресс-служба ГСУ СК по республике, ссылаясь на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.
Аргументы и Факты - Крым 03:20
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25