Экономика

РБКРБКОбвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
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Обвал рубля увеличил активность российских инвесторов на рынке Forex

RuNews24.ru03:00

Россияне начали активно наживаться на падении рубля

VSE42.RU02:53

Россияне стали наживаться на обвале рубля

Lenta.ru01:54

Активность россиян на рынке Forex увеличилась после обвала рубля

News.ru00:17

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:02
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

RT на русском вчера в 19:30
12
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Здоровье

В Москве на иммунитет к коронавирусу проверят врачей и медсестёр

По информации РБК, правительство Москвы закупило в Нидерландах 200 тысяч экспресс-тестов производителя Biozek Medical для выявления антител к коронавирусу.
Говорит Москва 03:20
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Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,4K
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
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Футбол

«Бавария» не может договориться с Нойером по новому контракту

Голкипер Мануэль Нойер продолжает переговоры с руководством мюнхенской «Баварии» о пролонгации сотрудничества.
Евро-футбол.ру 02:22
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
28
Общество

В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 01:15
445
Экономика

Продажи имбиря в России выросли в три раза

Продажи имбиря в России в апреле оказались в три раза выше продаж в феврале 2020 года в денежном выражении.
RT на русском 01:21
Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
67
Общество

Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту

По его данным, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности.
ТАСС вчера в 20:30
4
Общество

Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Ведомости 03:04
7
Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
345
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ 22 апреля в 11:20
130
Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
1
Общество

На Ставрополье коронавирусом заразились 358 человек

Newstracker.ru 01:21
10
Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 181 пациент

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2448 человек, среди них 181 — за последние сутки.
Известия вчера в 04:10
7
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
729
Общество

В Крыму выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

В Крыму выявили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
Город24 03:40
Происшествия

Предъявлено обвинение экс-депутату Госдумы Волчеку

Следственный комитет РФ предъявил экс-депутату Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денису Волчеку обвинение.
Петербургский дневник вчера в 20:12
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Технологии

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола

Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
3
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Общество

Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

Главврач столичной больницы №15 Валерий Вечорко записал видео из реанимации. Запись опубликовал оперштаб Москвы.
Коммерсантъ вчера в 12:43
1,1K
Происшествия

Женщина с двухлетним ребенком погибли в результате поджога в Крыму

На пожаре в Раздольненском районе ночью погибли женщина и ее двухлетний ребенок, передает пресс-служба ГСУ СК по республике, ссылаясь на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.
Аргументы и Факты - Крым 03:20
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,3K
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