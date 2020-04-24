Экономика
РБКОбвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
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Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи
Ну, дал ты эти 1,2 тысячи долларов человеку.
Lenta.ru 07:29
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera вчера в 09:44
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Происшествия
В Ярославской области обрушился мост через реку Устье
В Борисоглебском поселке Ярославской области рухнул пешеходный мост через реку Устье. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Ярославский регион. Северный край 22 апреля в 08:43
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Интернет
Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц
Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Здоровье
В России зафиксировали снижение смертности в 2019 году
Сокращение смертности в России составило 1,6% за весь 2019 год.
ИА Красная Весна 07:26
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Происшествия
На подконтрольной Украине территории ДНР нашли огромный арсенал оружия
Ольгинка, 24 апреля 2020, 12:29 — REGNUM В бывшем детском лагере в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР полицейские нашли огромный арсенал оружия, сообщила 24 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 05:29
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Здоровье
В Архангельской области ещё 10 человек заболели коронавирусом
По сообщению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе, за сутки в Поморье прибавилось 10 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:09
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Авто
Cadillac показал удлиненный Escalade
Компания Cadillac провела онлайн-презентацию шестиметрового Escalade ESV нового поколения.
Новые автомобили 01:57
Общество
В Совфеде назвали необходимым реформирование системы ОМС
Эпидемия коронавируса в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Lenta.ru 07:18
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19