Экономика

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Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
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Активность россиян на рынке Forex увеличилась после обвала рубля

News.ru00:17

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:02
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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Энергетика

Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ

Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 23:28
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Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
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Политика

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:27
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

Дни24 вчера в 13:03
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Общество

Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
5
Общество

Работодатели объяснили отказ от «удаленки» после пандемии

В исследовании аналитического центра НАФИ «Влияние пандемии на российский бизнес» говорится, что порядка 33% работодателей перевели своих сотрудников на удаленную работу в связи с нерабочим периодом.
Профиль 00:56
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Происшествия

Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе

Неизвестные подожгли Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ в Одессе. Об этом со ссылкой на представителя Одесской епархии сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:03
Общество

В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

СОВА вчера в 14:50
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Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 22 апреля в 08:45
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Общество

Уровень безработицы в США достиг времен Великой депрессии

Уже подано более 26 миллионов заявок на пособия по безработице.
Первый канал 00:15
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Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ вчера в 19:59
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Космос

29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика вчера в 11:32
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Экономика

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
Общество

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 22 апреля в 11:25
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Здоровье

Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.
Восток-Медиа вчера в 23:28
3
Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
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Гаджеты

Ридер Onyx Boox Poke2 оснащён экраном E Ink Carta с подсветкой Front Light

Представлена электронная книга Onyx Boox Poke2 с экраном на электронной бумаге, приобрести которую можно будет по ориентировочной цене 190 долларов США.
3DNews 22 апреля в 23:16
Общество

Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»

Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
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Космос

За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов

Ин-спейс.ру вчера в 10:30
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