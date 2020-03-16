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Общество Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

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