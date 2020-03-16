Экономика

БН.руБН.руОбвал рубля уже повысил спрос на квартиры на 7-10%

В результате, спрос на жилье растет, сообщила директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.
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Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

Lenta.ruвчера в 02:51

Коронавирус и обвал рубля повысили спрос на жилье в марте на 7-10%

Фонтанка.Рувчера в 05:58

Аналитики считают, что обвал рубля может спровоцировать ажиотажный спрос на квартиры

Ореанда-Новостивчера в 03:16

Станут ли квартиры «тихой гаванью» в валютном шторме?

Агентство Строительных Новостейвчера в 02:30

Ажиотажный спрос на квартиры может вызвать обвал рубля

Соловей.Инфовчера в 03:21

Эксперты: Из-за обвала рубля начнётся ажиотажный спрос на квартиры

UfaTime.ruвчера в 10:55

Главные новости на рынке недвижимости за 16 марта

БН.рувчера в 12:00
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Наука

Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом

Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
Вести ФМ 07:00
Общество

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Общество

Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом

«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 05:44
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России

Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
REGNUM вчера в 09:46
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Политика

Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной

Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:02
Политика

Песков рассказал о способах секретного общения между странами

Ряд стран используют секретные линии связи для общения по "чувствительным" вопросам, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Общество

За сутки коронавирусом заразились 14 тысяч человек

Sport24.ru 03:55
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Политика

Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Нюша сменила имидж и стала блондинкой

Wday.ru 00:00
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Общество

Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса

Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Ведомости 05:55
Гаджеты

Xiaomi получила патент на складной смартфон с выдвижной камерой

Особенностью телефона стала выдвижная камера. При этом на рынке еще нет сгибающихся смартфонов с подобным решением.
Live24 07:00
Политика

Тимошенко пришла в Раду в черной маске

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Газета.Ru 05:59
Авто

В Смольном не получали информацию о возможном закрытии завода Nissan в Петербурге

Власти Петербурга не получали информацию об уходе с российского рынка японского автоконцерна Nissan и возможном закрытии его завода в городе.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:04
Общество

В России запасаются продуктами из-за коронавируса

RT на русском 03:44
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Экономика

ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса

Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
РБК 03:00
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Технологии

Эксперт рассказал, как защититься от «киберкоронавируса»

Эксперт призвал критично относиться к любым сообщениям от неизвестных контактов, а подозрительные письма удалять сразу.
РИА Новости 04:41
Футбол

21-летний испанский тренер умер от коронавируса

В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Игры

В новом мультфильме по Doom Eternal Палач Рока стал котом с дробовиком

REGNUM 04:39
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Rostov.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
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