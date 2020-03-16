Экономика
БН.руОбвал рубля уже повысил спрос на квартиры на 7-10%
В результате, спрос на жилье растет, сообщила директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.
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Аналитики считают, что обвал рубля может спровоцировать ажиотажный спрос на квартиры
Ореанда-Новостивчера в 03:16
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Наука
Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом
Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
Общество
Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Общество
Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом
«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России
Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Политика
Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной
Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Песков рассказал о способах секретного общения между странами
Ряд стран используют секретные линии связи для общения по "чувствительным" вопросам, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
За сутки коронавирусом заразились 14 тысяч человек
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа
Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
Общество
Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса
Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Гаджеты
Xiaomi получила патент на складной смартфон с выдвижной камерой
Особенностью телефона стала выдвижная камера. При этом на рынке еще нет сгибающихся смартфонов с подобным решением.
Политика
Тимошенко пришла в Раду в черной маске
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Авто
В Смольном не получали информацию о возможном закрытии завода Nissan в Петербурге
Власти Петербурга не получали информацию об уходе с российского рынка японского автоконцерна Nissan и возможном закрытии его завода в городе.
Общество
В России запасаются продуктами из-за коронавируса
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Экономика
ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса
Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Технологии
Эксперт рассказал, как защититься от «киберкоронавируса»
Эксперт призвал критично относиться к любым сообщениям от неизвестных контактов, а подозрительные письма удалять сразу.
Футбол
21-летний испанский тренер умер от коронавируса
В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.