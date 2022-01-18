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Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня - 3297,12 пункта), индекс РТС - 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня - 1355,25 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,7%.
Интерфакс
Причем на пике панических продаж рублевый индикатор в моменте опускался на 7,4% - ниже 3 300 пунктов, долларовый РТС терял до 8,1% ниже отметки 1355 пунктов, что являлось минимумом с декабря 2020 года.
Finam.Ru
Индекс РТС по состоянию на 17:15 по мск упал
 на 7,59%, до 1 362,98 пункта.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Динамику хуже рынка показывают акции АФК «Система» (-4,78%), расписки VR (-6,9%), «Яндекса» (-5,41%), акции «Новатэка» опустились на 4,17%, «Распадской» — на 10,25%, следует из данных Мосбиржи.
Компания

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