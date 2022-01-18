По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня - 3297,12 пункта), индекс РТС - 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня - 1355,25 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,7%.
Причем на пике панических продаж рублевый индикатор в моменте опускался на 7,4% - ниже 3 300 пунктов, долларовый РТС терял до 8,1% ниже отметки 1355 пунктов, что являлось минимумом с декабря 2020 года.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT высказалась о принятии Госдумой во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Компания Deep Sensing Algorithms из Финляндии получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, который может определить коронавирусную инфекцию в выдыхаемом человеком воздухе за 45 секунд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.