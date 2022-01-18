Будьте в Плюсе

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня - 3297,12 пункта), индекс РТС - 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня - 1355,25 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,7%.
Интерфакс
Долларовый индекс РТС снижался на 6,38 процента, до 1380,91 пункта.
Lenta.ru
В минус в ходе торгов ушли акции потребительского сектора, под давлением остается финансовая отрасль, говорится в обзоре BCS Express.
Forbes
Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Российский рынок акций показал самое сильное падение с весны 2020 года
РИА Новостивчера в 11:06
Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года
Интерфаксвчера в 11:44
Индекс Мосбиржи продемонстрировал на дневной сессии максимальное падение с марта 2020 года
ТАССвчера в 11:26
Индексы Мосбиржи и РТС упали до минимума почти за год
Forbesвчера в 09:07
В крещенский сочельник российский рынок пошел ко дну
Finam.Ruвчера в 13:00
Основные индексы на Мосбирже снизились по итогам торгов 18 января
Lenta.ruвчера в 10:54
Российский рынок акций обвалился на 6,5% на геополитике и негативе с мировых площадок
ПРАЙМвчера в 12:10

Интересное

Кёльн — Гамбург 1:1 (3:4 по пенальти)

«Гамбург» победил «Кельн» в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги».
Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Эта разработка может спасти двигатели внутреннего сгорания (видео)

Практически все специалисты уже смирились с мыслью, что эпоха двигателей внутреннего сгорания скоро завершится.
Quto.ruвчера в 04:31

Представитель Белого дома Псаки заявила, что Россия может в любой момент атаковать Украину

Власти США считают, что Россия может в любой момент напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Life.ruвчера в 14:18

Решетников: бизнес имеет возможность повысить зарплаты за счет роста прибыли в 2021 году

Российский бизнес может позволить себе инвестировать в увеличение зарплат сотрудников, а также в повышение эффективности и модернизацию производств благодаря росту чистой прибыли предприятий по итогам 2021 года.
ТАССвчера в 03:27

WSJ: США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

Соединенные Штаты планируют ввести финансовые санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине", сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
ТАССвчера в 14:21

Новый межзвездный зонд поможет изучить окрестности Солнечной системы

Межзвездный зонд будет работать пятьдесят лет или более, и позволит ученым собрать ценнейшие данные об устройстве гелиосферы.
Planet Todayвчера в 03:28

Советник Салливан: США отметили снижение числа кибератак из-за контактов Путина и Байдена

США наблюдают снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с РФ, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
РИА Новости16:24

Хитом Steam стала «пиксельная» инди-игра Vampire Survivors

В онлайн-магазине Steam набирает популярность игра Vampire Survivors, релиз которой в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам) состоялся 17 декабря 2021 года.
REGNUMвчера в 01:08

Новозеландские ученые разработали электролит для аккумуляторов на водной основе

Новозеландские ученые разработали электролит на водной основе, который может работать в аккумуляторе.
FBM.ruвчера в 01:07