По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3328,94 пункта (-6,5%, минимум дня - 3297,12 пункта), индекс РТС - 1367,45 пункта (-7,3%, минимум дня - 1355,25 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,7%.
Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
Российский бизнес может позволить себе инвестировать в увеличение зарплат сотрудников, а также в повышение эффективности и модернизацию производств благодаря росту чистой прибыли предприятий по итогам 2021 года.