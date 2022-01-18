Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.