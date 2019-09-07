Финансы

ВедомостиВедомостиОбвал ставок рублевых вкладов замедлится

За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.
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Крупные банки не увидели повода для резкого снижения ставок вслед за ЦБ

РБК03:01

Обвал ставок рублевых вкладов замедлится

Ведомости04:42
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