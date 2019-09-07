Финансы
ВедомостиОбвал ставок рублевых вкладов замедлится
За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.
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Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Политика
Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах, умер после продолжительной болезни.
ТАСС 04:43
Политика
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, готовится к вылету из украинского аэропорта "Борисполь".
РИА Новости 03:54
Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Здоровье
Врач рассказал о неизлечимых современных болезнях
Врач общей практики Денис Кондратьев рассказал о болезнях, которые врачи лечат огромным количеством лекарств порой безрезультатно.
Известия вчера в 22:53
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
RT на русском 02:24
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Общество
Стало известно, какое влияние на Приморье окажет тайфун «Линлин»
Primpress.ru вчера в 19:07
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Авто
Копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей
Уменьшенная копия McLaren Speedtail была создана компанией Amalgam Collection.
Популярная механика 04:18
Армия и оружие
В ВВО состоялась масштабная проверка подразделений антитеррора
При проведении тренировок для создания максимально реалистичной обстановки, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, шашек белого и оранжевого дыма, сообщает пресс-служба ВВО.
Амур.инфо 04:26
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Армия и оружие
Сотни российских военных отправлены в Сирию на штурм Идлиба
Информационный портал «Лента.ру» сообщил, что для выполнения операции в Сирии будут направлены сотни российских военнослужащих, которые относятся к частным военным подразделениям, имеющие связь с Евгением Пригожиным.
ГЛАС.RU 04:33
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Политика
Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.
РБК 04:55
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Общество
Мэр Днепра открыл мост, из-за которого устроил пари с Зеленским
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым, по условиям которого глава города должен был завершить ремонт моста до 14 сентября или идти в отставку.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49
Политика
Оппозиция Грузии призвала власти подготовиться к диалогу с Москвой
"Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с РФ и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.
ТАСС 03:36
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26