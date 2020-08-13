Обвал турецкой лиры может повлечь за собой обвал рубля
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Турецкая лира упала до исторического минимума, аналитики считают, что за этим может последовать обвал курса валют большинства развивающихся рынков, и рубль не исключение.В источнике
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Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса
Московский Комсомолец Турциявчера в 03:02