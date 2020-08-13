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Финансовая газета
Финансовая газета

Обвал турецкой лиры может повлечь за собой обвал рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, аналитики считают, что за этим может последовать обвал курса валют большинства развивающихся рынков, и рубль не исключение.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ruвчера в 10:35
Турпром

В Турции произошёл обвал курса лиры, что сделало отдых в Анталии ещё дешевле

Турпромвчера в 05:06
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ruвчера в 07:25
Ореанда-Новости

Эксперты объяснили как обвал турецкой валюты может повлиять на рубль

Ореанда-Новостивчера в 07:22
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ruвчера в 08:04
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ruвчера в 04:14
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турциявчера в 03:02

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Раскрыто число жертв лжи о коронавирусе

Международная группа ученых раскрыла примерное число жертв связанной с пандемией коронавируса инфодемии — избытка информации, состоящей из ложных данных, слухов и теорий заговора.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
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