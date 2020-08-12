В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
В квартире бывшего доцента СПбГУ историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обнаружили обрез винтовки и пакет с человеческой головой. Об этом на заседании Октябрьского суда Петербурга рассказала прокурор, оглашая протоколы обыска и осмотра места происшествия.В источнике
С чего всё началось
Суд огласил список страшных находок в квартире историка-расчленителя Соколова
Список страшных находок, обнаруженных следователями, огласил в судебном заседании прокурор. 12 августа Октябрьский суд Петербурга продолжил рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.
Московский Комсомолец08:24
Подробнее о событии
В ожидании важных свидетелей. В Петербурге прошло очередное заседание по делу Олега Соколова
Телеканал Санкт-Петербург12:20