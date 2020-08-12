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В суде представили список найденного в квартире историка Соколова

В квартире бывшего доцента СПбГУ историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обнаружили обрез винтовки и пакет с человеческой головой. Об этом на заседании Октябрьского суда Петербурга рассказала прокурор, оглашая протоколы обыска и осмотра места происшествия.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Суд огласил список страшных находок в квартире историка-расчленителя Соколова

Список страшных находок, обнаруженных следователями, огласил в судебном заседании прокурор. 12 августа Октябрьский суд Петербурга продолжил рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.
Московский Комсомолец08:24
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Московский Комсомолец

В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

Московский Комсомолец10:59
БИЗНЕС Online

Прокурор рассказал о шокирующих находках в квартире доцента Соколова

БИЗНЕС Online12:53
Телеканал Санкт-Петербург

В ожидании важных свидетелей. В Петербурге прошло очередное заседание по делу Олега Соколова

Телеканал Санкт-Петербург12:20
78.ru

Следователи рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова после убийства

78.ru13:19
Петербургский дневник

Бутылка дорогого коньяка и пакет из супермаркета с женской головой: как проходил обыск у доцента-расчленителя

Петербургский дневник08:48
Фонтанка.Ру

«Это новая веха в истории отечественного правосудия». Адвокат Соколова удивился ходу процесса

Фонтанка.Ру08:00
Эхо Москвы

Петербургский суд сегодня продолжит рассматривать дело историка Олега Соколова

Эхо Москвы03:33

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
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В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета07:30
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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