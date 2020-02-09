Общество

Газета.RuГазета.RuОбвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
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Историку Юрию Дмитриеву запросили 15 лет колонии

Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».
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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

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Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене

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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
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Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
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Экономика

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Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

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Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

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Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
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Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения

Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
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Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
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Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
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"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

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В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
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Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили

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