Общество
Газета.RuОбвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
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с чего всё началось
Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».Медиазона10:51
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Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Общество
Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам
ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.
ТАСС 15:25
Политика
Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене
Российские спецслужбы подозревают его в сборе информации, которая составляет государственную тайну, и передаче ее одному из государств Североатлантического альянса.
Evo-rus.com 13:36
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Политика
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
РИА Новости 09:13
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Космос
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
РИА Новости 12:45
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Политика
Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ
Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
Политика
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Биатлон
Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили
Алексей Панич, представляющий интересы в суде знаменитой российской биатлонистки Ольги Зайцевой, рассказал, что наличие царапин не говорит о том, что пробы подменили.
CT news 13:48
Гаджеты
Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187
Evo-rus.com 07:34