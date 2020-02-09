Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».

с чего всё началось

Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека. 54

Экономика Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива". 889

Общество Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. 1

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 84

Происшествия Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Экономика KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС. 13

Политика Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России. 7

Гаджеты Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками. 1

Космос На американском сегменте МКС отказал блок электропитания Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.

Футбол Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4 В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».

Политика Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 256

Происшествия Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ. 877

Политика На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации "НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook. 1

Общество Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам. 542

Общество В МВД предложили изменить водительские права и ПТС МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. 776