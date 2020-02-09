Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».

с чего всё началось

Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

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