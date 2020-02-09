Общество

Газета.RuГазета.RuОбвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
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Историку Юрию Дмитриеву запросили 15 лет колонии

Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».
Медиазона10:51

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Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева не отрицает хранение фрагментов оружия

ТАСС14:39

Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

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Прокуратура запросила 15 лет колонии для карельского историка Юрия Дмитриева

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Прокуратура требует приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы

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Обвинение запросило для Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы

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Историку Юрию Дмитриеву запросили 15 лет колонии

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Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)

Столица на Онего11:07
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Общество

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

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Газета.Ru 13:18
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Космос

Ученый: детектор LIGO поможет «нащупать» предел масс нейтронных звезд

Ранее ученые считали его первым зафиксированным сигналом от слияния черной дыры и нейтронной звезды.
ТАСС Наука вчера в 05:03
Политика

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
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Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
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Энергетика

Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти

Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
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Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
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Наука

Ученые разрешили вековую загадку феномена «мертвой воды»

Исследователи из Университета Пуатье во Франции, наконец, разрешили загадку феномена «мертвой воды».
Суть событий 13:29
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru 06:47
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
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Технологии

Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

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«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля

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В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 20 сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.
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Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение

THQ Nordic объявила, что переиздание Kingdom of Amalur: Reckoning с говорящим подзаголовком Re-Reckoning выйдет 8 сентября на PS4, Xbox One и РС (Steam).
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Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
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Вирусолог назвал главное условие завершения эпидемии коронавируса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
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Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
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Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Армия и оружие

ООН: США нарушили международное право, ликвидировав генерала Сулеймани

В соответствии с выдержками из доклада Калламар, атака ударного дрона США по аэропорту Багдада, в результате чего и был убит влиятельный генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани вместе с еще девятью людьми, является грубейшим нарушением действующего устава Организации Объединенных Наций.
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Юрий Алексеевич Дмитриев
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Советский, российский публицист, краевед, руководитель карельского отделения общества «Мемориал». Известен тем, что экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору.
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