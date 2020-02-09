Общество
Газета.RuОбвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
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с чего всё началось
Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».Медиазона10:51
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Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Космос
Ученый: детектор LIGO поможет «нащупать» предел масс нейтронных звезд
Ранее ученые считали его первым зафиксированным сигналом от слияния черной дыры и нейтронной звезды.
ТАСС Наука вчера в 05:03
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Энергетика
Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти
Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Наука
Ученые разрешили вековую загадку феномена «мертвой воды»
Исследователи из Университета Пуатье во Франции, наконец, разрешили загадку феномена «мертвой воды».
Суть событий 13:29
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Технологии
Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Кино
«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля
Pro Город НН 10:23
Культура
В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»
В Санкт-Петербурге стартовали съемки 20 сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.
АБН 16:58
Игры
Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение
THQ Nordic объявила, что переиздание Kingdom of Amalur: Reckoning с говорящим подзаголовком Re-Reckoning выйдет 8 сентября на PS4, Xbox One и РС (Steam).
Игромания.ру 09:18
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:29
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Здоровье
Вирусолог назвал главное условие завершения эпидемии коронавируса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
REGNUM 11:21
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Армия и оружие
ООН: США нарушили международное право, ликвидировав генерала Сулеймани
В соответствии с выдержками из доклада Калламар, атака ударного дрона США по аэропорту Багдада, в результате чего и был убит влиятельный генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани вместе с еще девятью людьми, является грубейшим нарушением действующего устава Организации Объединенных Наций.
Актуальные Новости 12:39