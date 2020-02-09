Общество

КоммерсантъКоммерсантъДля главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью. К этим двум обвинениям добавилось еще одно — в незаконном хранении частей оружия.
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с чего всё началось

Историку Юрию Дмитриеву запросили 15 лет колонии

Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».
Медиазона10:51

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Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)

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Прокуратура требует приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы

ИА Республика11:03

В Петрозаводском городском суде продолжились слушания по делу Юрия Дмитриева

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Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского «Мемориала» Дмитриева

ТАСС11:19

Обвинение запросило для Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы

Петрозаводск говорит10:55
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Политика

Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд

Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
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РИА Новости вчера в 15:28
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Футбол

Каррера готов вернуться в «Спартак», пишут СМИ

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в московский клуб, сообщает Sport24.
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Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатиры Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
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Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Шоу-бизнес

Меган Маркл ждет второго ребенка

По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
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Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
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Футбол

Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»

Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
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Волочкова отсудила у бывшего супруга 22 квартиры

Вдовин вложил деньги в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, но, как говорит балерина, часть квартир за 12 лет так и не была достроена, и строительство остановили.
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«Барселона» планирует сократить зарплату Месси

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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
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КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

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Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном»

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Релиз Mafia: Definitive Edition перенесли

Студия Hangar 13, работающая над ремейком Mafia: The City of Lost Heaven сообщила о переносе релиза на 25 сентября.
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Юрий Алексеевич Дмитриев
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Советский, российский публицист, краевед, руководитель карельского отделения общества «Мемориал». Известен тем, что экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору.
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