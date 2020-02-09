Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».

с чего всё началось

Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью. К этим двум обвинениям добавилось еще одно — в незаконном хранении частей оружия.

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

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