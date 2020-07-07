Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.RuГазета.Ru

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.В источнике
С чего всё началось

Историку Юрию Дмитриеву запросили 15 лет колонии

Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».
Медиазонавчера в 10:51
Подробнее о событии

Прокуратура требует приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы

ИА Республикавчера в 11:03

Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

РИА Новостивчера в 11:31

Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)

Столица на Онеговчера в 11:07

Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева не отрицает хранение фрагментов оружия

ТАССвчера в 14:39

Обвинение запросило для Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы

Петрозаводск говоритвчера в 10:55

Историку Юрию Дмитриеву запросили 15 лет колонии

Медиазонавчера в 10:51

Прокуратура запросила 15 лет колонии для карельского историка Юрия Дмитриева

Карелинформвчера в 11:21
Реклама
Реклама

В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM18:50
1
Реклама

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUMвчера в 13:37
70
Реклама
Реклама

Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
РИА Новостивчера в 09:13
8
Реклама
Реклама

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно

Сегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
РБКвчера в 10:34
Реклама

Нико Росберг заявил об обнулении чемпионских титулов Себастьяна Феттеля

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг достаточно жестко раскритиковал соотечественника Себастьяна Феттеля после Гран При Австрии, на котором пилот Ferrari столкнулся с Карлосом Сайнсом и финишировал предпоследним.
Autosport.com.ruвчера в 07:48
Реклама
Реклама