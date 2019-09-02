Происшествия
Аргументы и ФактыОбвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Гособвинение попросило суд назначить блогеру Владиславу Синице наказание в виде шести лет колонии, пишет ТАСС. Блогера обвиняют в экстремизме.
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Прокурор запросил 6 лет для обвиняемого в угрозах детям силовиков блогера Синицы
Газета.Ruвчера в 12:42
Обвинение запросило шесть лет колонии Владиславу Синице за твит о детях силовиков
Медиазонавчера в 12:14
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:44, Вашингтон
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В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
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Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
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Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
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Японский авторынок в августе продемонстрировал рост
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В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
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RT на русском вчера в 00:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Авто
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РБК вчера в 07:52
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.
Бомбардир.ру 00:22
Происшествия
Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре
Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс по маршруту Челябинск - Анталья, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Краснодара из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
ТАСС вчера в 23:21
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Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК 01 сентября в 14:38
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
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Коммерсантъ вчера в 11:16
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Мужчина в Москве за два часа попытался изнасиловать четырех женщин
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В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Общество
Во Владивостоке прошло торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока»
Сегодня, 3 сентября, на Кампусе ДВФУ прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока».
АиФ Владивосток 00:03
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
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Ведомости 01 сентября в 16:45