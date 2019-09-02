Происшествия
Московский КомсомолецОбвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Сторона обвинения в ходе выступления в Пресненском суде Москвы попросила 6 лет колонии общего режима в качестве наказания для блогера Владислава Синицы, который опубликовал пост с рассуждениями о нападении на детей силовиков, участвующих в разгоне митингов оппозиции.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:10, Вашингтон
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости 12:15
Общество
Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа
Мариинский городской суд Кемеровской области закрыл на 30 дней детский сад №9 «Аленка» из-за превышения концентрации радона в игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы.
Sibnet Новости 22:58
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК 18:00
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Здоровье
Два новых томографа получила первая городская больница Вологды
Вологда Регион 05:25
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости 22:45
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Футбол
Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК 18:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына
Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал 16:22
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Зеленский устроил скандал на линейке у сына-первоклассника
Зеленский запретил журналистам снимать 6-летнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьёй.
Life.ru 05:30
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс 20:06
Армия и оружие
«The Times»: Иран заявил о пуске крылатых ракет по британскому военному кораблю «HMS Montrose»
Несмотря на нормализацию обстановки в Персидском заливе, журналисты издания «The Times» опубликовали информацию о том, что британский военный корабль «HMS Montrose» 115 раз сталкивался с провокациями иранских военных, при этом, командиры КСИР якобы и вовсе готовились потопить военный корабль выпущенными крылатыми ракетами.
Avia.pro 09:28
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30