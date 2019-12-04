Общество

ВедомостиВедомостиОбвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Прокурор запросил четыре года колонии студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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Обвинение запросило четыре года колонии для фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Новая газета09:49

Прокурор запросил четыре года колонии студенту ВШЭ Е.Жукову по обвинению в призывах к экстремизму

Агентство Москва09:23

Прокурор просит четыре года колонии для Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму

ТАСС08:53

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Коммерсантъ09:00

Прокурор запросил 4 года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму за ролики на ютубе

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Говорит Москва09:02

Прокуратура запросила 4 года колонии общего режима для студента ВШЭ Егора Жукова

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