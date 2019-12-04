Прокурор запросил четыре года колонии студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

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