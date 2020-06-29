Происшествия
ИзвестияОбвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. Об этом 29 июня сообщил корреспондент ТАСС.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Экономика
«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO
«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро понедельника, 29 июня, за сутки еще у 97 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:23
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Общество
В горах Сочи исчезло озеро Малое
В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме.
Юга.ру 11:32
Технологии
Microsoft выпустила утилиту для восстановления удалённых файлов
Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery.
News.ru 08:05
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» заставили Тома Холланда посмотреть «Звездные войны»
«Империя наносит ответный удар» в два раза старше его.
Popcornnews.ru 17:00
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла артиллерийский удар по террористам в Латакии
Сирийская арабская армия (САА) обстреляла из артиллерии по туркестанской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Латакия, со ссылкой на источник в Сирии 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 14:24
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Армия и оружие
В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России
Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo 10:43
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью
Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
Общество
Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США
Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Финансы
Международным банкам развития может не хватить капитала
Международным банкам развития может не хватить капитала Инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция, несмотря на массивные меры поддержки, предупреждают аналитики Черноморского банка торговли и развития.
Коммерсантъ 18:14
Футбол
«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС Спорт 17:58
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
Политика
США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг
Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.
Lenta.ru 16:41
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18