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Политика Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. 315

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Экономика Власти России займут денег на дорогу в Китай На прошлой неделе о более полном использовании инструмента бессрочных облигаций для инфраструктурных проектов заявил президент России Владимир Путин.

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Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 337

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