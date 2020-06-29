Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОбвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
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Общество

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