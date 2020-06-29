Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОбвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
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Обвинение просит закрыть суд по делу историка Соколова для оглашения переписки с убитой

ТАСС10:20

Адвокат семьи Ещенко: историк Соколов намерен опорочить жертву в глазах общественности

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Историк Соколов устроил истерику в суде

Телеканал Санкт-Петербург15:34

«Люди думают, что это была чистая, невинная девочка». Соколов требует зачитать гнусности и мерзости из переписки с убитой Ещенко

Фонтанка.Ру09:50

Адвокат Олега Соколова настаивает на рассмотрении вещественных доказательств в открытом режиме

Piter.tv10:48
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Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
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В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
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Общество

Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
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REGNUM 09:02
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Армия и оружие

Минобороны РФ развернуло в Тыве мобильный госпиталь

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Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы

Во время исследования подводного вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1 000 метров, при помощи глубоководного робота учеными были проанализированы залежи пепла, которые остались после извержения на океаническом дне.
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У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
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Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

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Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
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В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

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Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
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Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев

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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

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Кино

Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года

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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

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Забайкалье готовится ко второму этапу снятия ограничительных мер

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Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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