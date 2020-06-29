Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре. 7

Происшествия Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. 19

Здоровье В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. 29

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 460

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 1,3K

Общество В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России «Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он. 1

Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 392

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 20

Наука Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы Во время исследования подводного вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1 000 метров, при помощи глубоководного робота учеными были проанализированы залежи пепла, которые остались после извержения на океаническом дне. 1

Политика Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти» Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News. 3

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 166

Авто Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер» Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления. 10

Шоу-бизнес Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. 1

Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19. 1,3K