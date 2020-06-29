Происшествия
Российская газетаОбвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
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Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Московский Комсомолец 02:39
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат
Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Армия и оружие
Минобороны РФ развернуло в Тыве мобильный госпиталь
Аргументы и Факты 15:01
Наука
Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы
Во время исследования подводного вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1 000 метров, при помощи глубоководного робота учеными были проанализированы залежи пепла, которые остались после извержения на океаническом дне.
Rusargument 18:29
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Политика
Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Evo-rus.com 07:27
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
Кино
Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года
Kinonews.ru 06:45
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Общество
Забайкалье готовится ко второму этапу снятия ограничительных мер
Чита, 29 июня 2020, 07:13 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер.
REGNUM 00:13
Авто
Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России
Сообщается, что российским дилерам разослали письма, в которых содержится информация о временном прекращении продаж.
Tvoe-avto.com 09:11