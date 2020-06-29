Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОбвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
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Историк Соколов устроил истерику в суде

Телеканал Санкт-Петербург15:34

Адвокат семьи Ещенко: историк Соколов намерен опорочить жертву в глазах общественности

78.ru14:38

«Люди думают, что это была чистая, невинная девочка». Соколов требует зачитать гнусности и мерзости из переписки с убитой Ещенко

Фонтанка.Ру09:50

Обвинение просит закрыть суд по делу историка Соколова для оглашения переписки с убитой

ТАСС10:20

Обвинение просит закрыть суд по делу историка Олега Соколова

Эхо Москвы12:05

«Доцент-расчленитель» Соколов устроил истерику в суде. Блуждающий рой на балконе. Отдел происшествий 29.06.2020

Невские Новости14:34

Адвокат Олега Соколова настаивает на рассмотрении вещественных доказательств в открытом режиме

Piter.tv10:48
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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Футбол

Денис Глушаков: «Пока сам не знаю, где окажусь в следующем сезоне»

Матч ТВ 14:16
Общество

Штаб соперника Лукашенко заявил о забракованных подписях в поддержку политика

Юрист инициативной группы Виктора Бабарико, задержанного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, Максим Знак сообщил о случаях отбраковки избирательными комиссиями поданных подписей в поддержку политика.
Lenta.ru 15:53
Общество

В Китае вакцину от COVID-19 одобрили для военного использования

Пекин, 29 июня 2020, 15:32 — REGNUM Военное использование разрешено в Китае для рекомбинантной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайскими специалистами.
REGNUM 08:32
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Происшествия

При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека

В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru 14:34
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Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
10
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Политика

В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» в Афганистане

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ обратился к России с призывом проводить «более конструктивную политику» в Афганистане.
Профиль 16:41
Космос

Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой

News.ru вчера в 12:05
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Общество

СМИ нашли у семьи Кадырова московскую квартиру

Компания 06:34
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Армия и оружие

Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»

Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
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Общество

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Интерфакс 12:57
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Общество

В Кавказском заповеднике Сочи исчезло озеро

Пропажу обнаружили сотрудники Кавказского биосферного заповедника. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил портал «Сочи Экспресс».
Известия 15:42
12
Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
РИА Новости 15:50
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Авто

Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla

Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.
Автоновости дня 04:40
Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
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Общество

Минобрнауки перечислило наиболее востребованные профессии

Медицинские, педагогические и IT-специальности являются на данный момент наиболее востребованными в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.
Будущее России. Национальные проекты 14:00
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Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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