Общество
КоммерсантъОбвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика
Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка
По поручению главы страны, Минтруд подготовил законопроект, согласно которому при проведении конкурса на госдолжность у кандидатов будет проверяться знание русского языка.
Evo-rus.com 04:44
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:53
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появился режим на 200 человек
Srnsk 30 июня в 05:24
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы
В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
Lenta.ru 02:58
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Авто
Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga
Bentley утверждает, что модель Bentayga Speed на базе W12 и гибридная версия, вероятно, с двигателем V6, будут доступны в конце этого года.
32CARS.ru 01 июля в 05:07
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в Северной Корее
РБК вчера в 20:53
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Общество
СК расследует пять уголовных дел о преступлениях нацистов в годы войны
Следственный комитет расследует пять уголовных дел по фактам преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС вчера в 12:02
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Шоу-бизнес
Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок «Бригады»
Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок криминального телесериала "Бригада", выходившего в 2002 году.
РИА Новости вчера в 10:05
Технологии
Инфекционист из США предупредил о более заразном штамме коронавируса
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предположил, что может появиться новый штамм более заразного коронавируса.
ФАН 04:48
Кино
Большой фестиваль мультфильмов впервые открывается в онлайн-формате
Встречи с профессионалами Гостями фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссеры, аниматоры, продюсеры, встречи с которыми также пройдут в формате онлайн.
ТАСС вчера в 17:19
Политика
США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Общество
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
Происшествия
В Саратове экс-директор НИИ стал фигурантом дела о присвоении 1,4 млн
Бывший директор ФБГНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы» Вячеслав Горбунов стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег (часть 3 статьи 160 УК РФ).
Четвертая Власть 03:37
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00