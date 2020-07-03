Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

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