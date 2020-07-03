Общество
RT на русскомОбвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
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СПЧ назвал абсурдным требование прокуратуры о реальном сроке для журналистки Прокопьевой
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
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Отмечается, что испанская команда запрашивала за игрока €50 млн, однако теперь "Реал" снизил сумму вдвое.
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"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 97 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 5 июля выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом.
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Общество
В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 134 человека с коронавирусом, за все время - 10 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Экономика
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума, - рассказали в пресс-службе ПФУ.
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НТВ 03:30
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Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус
"В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус", - сказали в ведомстве.
Газета.Ru 02:00
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей вчера в 09:23
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«Не влезет»: врач из России умерла от коронавируса из-за отказа в КТ
Врач-гинеколог Галина Лебедева, которая отработала в Уярской больнице 34 года, умерла после заражения коронавирусом из-за поражения легких.
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Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения.
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Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.
Телепрограмма 03 июля в 04:53
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В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
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Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Футбол
«Бавария» выиграла Кубок Германии по футболу в 20-й раз
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Байер" и в 20-й раз стала обладателем Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.
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В YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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РБК 03 июля в 07:27