Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония, состоявшаяся в среду вечером, транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

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