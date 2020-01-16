Политика

Российская газетаРоссийская газетаОбвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония, состоявшаяся в среду вечером, транслировалась ведущими американскими телеканалами.
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Демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

Эхо Москвы20:07

Пелоси подписала документ по импичменту Трампа перед передачей в Сенат

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Демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

ТАСС18:16

В США одобрена передача в Сенат обвинений против Трампа

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Статьи обвинения против Трампа переданы в сенат

Известия19:01

Обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа переданы в сенат

RT на русском18:34
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Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

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Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
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Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

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Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
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Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

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Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
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Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА

Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком

Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".
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