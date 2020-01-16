Политика
Российская газетаОбвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония, состоявшаяся в среду вечером, транслировалась ведущими американскими телеканалами.
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Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Политика
Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
Шоу-бизнес
Неймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Экономика
Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году
Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер для Европы
Компания Toyota опубликовал тизер и первую официальную информацию о новом компактном кроссовере, который будут продавать на европейском авторынке.
Культура
«Афиша Тюмень разыгрывает билеты на концерт группы „Рок-Острова“»
Проект «Афиша Тюмень» разыгрывает билеты концерт группы "Рок-Острова" (18+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Армия и оружие
Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
Футбол
Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Армия и оружие
NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком
Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".