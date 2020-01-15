Политика

RT на русскомRT на русскомОбвинения в рамках процедуры импичмента Трампа переданы в сенат

Демократы палаты представителей американского конгресса передали обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в сенат.
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