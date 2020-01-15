Политика
RT на русскомОбвинения в рамках процедуры импичмента Трампа переданы в сенат
Демократы палаты представителей американского конгресса передали обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в сенат.
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Как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа
RT на русском15 января в 23:44
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Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
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Очевидцы сообщают о пострадавших в лобовом ДТП в Брянске у «Аэропарка»
Возле ТРЦ «Аэропарк» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Некоторые детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.