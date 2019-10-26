Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газета«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги". При этом Дубровская такого рода возможность опровергла.
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