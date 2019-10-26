Шоу-бизнес
Российская газета«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги". При этом Дубровская такого рода возможность опровергла.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Армия и оружие
США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК
Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.
Экономика сегодня 13:14
Происшествия
В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика
Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
РИА Новости 24 октября в 06:43
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил отказ пожать руку Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королёв прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку музыканту Валерию Сюткину.
News.ru 08:14
Космос
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Комсомольская правда 24 октября в 06:27
Технологии
В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei
Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.
REGNUM 03:26
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты поздравили Муз-ТВ с 23-летием
Телеканал поздравили Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты.
Woman.ru 19:29
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru 14:50
Футбол
Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0. В начале второго тайма забил форвард южан Маркус Берг, а в компенсированное время преимущество россиян закрепил Тонни Вилена.
Бомбардир.ру 24 октября в 16:52
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
CarsWeek.ru 01:53
Футбол
Хет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд
Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.
Евро-футбол.ру 14:21
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО 02:48
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58