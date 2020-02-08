Общество
Lenta.ruОбвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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с чего всё началось
Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.Интерфакс05:20
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Медбрата-анестезиста, обвиняемого в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи
Свойкировский.рф05:38
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