Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.

с чего всё началось

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

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