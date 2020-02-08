Общество

Lenta.ruLenta.ruОбвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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с чего всё началось

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.
Интерфакс05:20

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Медбрата, обвиняемого в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи

Pro Город Киров06:25

Медбрата-анестезиста, обвиняемого в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи

Свойкировский.рф05:38

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов

ТАСС05:18

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Интерфакс05:20

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах

RT на русском05:18

Глава Минздрава России назвал историю о медбрате-убийце фейком

Newsler.ru05:24

Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе

РИА Новости05:17
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Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru 10:25
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb вчера в 13:28
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Происшествия

Опубликовано видео массовой драки в Казахстане

В сети опубликовали видео с места массовой драки на юге Казахстана.
RT на русском 09:59
Кино

В Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы

Piter.tv 09:35
Общество

Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов

Сегодня, 8 февраля, Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.
Новый компаньон 10:29
Здоровье

Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.
Вести.Ru 11:02
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 вчера в 02:24
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Наука

Обнаружен промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Происшествия

Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники

Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Известия 09:55
Происшествия

Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка

Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
Росбалт 10:21
Авто

Suzuki представила свой первый купе-внедорожник

Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:34
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
РИА Новости 10:02
Гаджеты

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Astera 07:11
Армия и оружие

США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05 февраля в 07:24
Теннис

Александрова вывела Россию вперед в матче с Румынией в Кубке Федерации

Екатерина Александрова нанесла поражение Анне Богдан в третьей игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации между Россией и Румынией.
Матч ТВ 09:36
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

РБК 06:05
Футбол

Милошевич и Натхо удалены в матче со «Спартаком»

По ходу первого тайма матч Кубка Париматч Премьер против «Спартака» с поля был удален главный тренер сербской команды Саво Милошевич.
Спорт-Экспресс 06:44
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru 10:58
Авто

Новый внедорожник Ford Bronco проходит полевые испытания

Новый внедорожник Ford Bronco запечатлели во время полевых испытаний журналисты, 7 февраля сообщает портал Car and Driver.
Красная весна 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
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